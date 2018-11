Mattarella sollecita Conte ad avviare dialogo costruttivo con Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica,, sollecita il premiera sviluppare "il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee" per mettere "l'Italia al riparo dall'instabilità finanziaria".In una lettera inviata ieri (31 ottobre 2018) dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri si legge: "In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio per il 2019, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre 2018.Nel procedere a tale adempimento desidero rivolgermi al Governo, nel comune intento di tutelare gli interessi fondamentali dell'Italia, con l'obiettivo di una legge di bilancio che difenda il risparmio degli italiani, rafforzi la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli operatori economici e pongaA questo scopo, sulla base di quanto disposto dalla Costituzione agli articoli 81, 97 e 117, delle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, delle osservazioni e della richiesta avanzate dalla Commissione europea, è mio dovere".