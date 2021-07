Mattarella: partnership Italia-Francia fondamentale per l'Europa

Lunedì 5 Luglio 2021, 14:15

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito la partnership italo-francese "fondamentale per l'Europa". "Questo è il mio primo viaggio all'estero dopo la pandemia. Sono lieto sia stato in Francia. Ringrazio Macron per il ricordo delle vittime.

Italia e Francia hanno un legame unico che si basa su valori condivisi, storia comune", ha dichiarato Mattarella a fianco del Presidente francese dopo il loro incontro all'Eliseo. "Abbiamo parlato con Macron come intensificare le nostre relazioni. Da tutto ciò nasce l'esigenza di un trattato di collaborazione rafforzata. L'Italia ha accolto con grande favore la proposta di servizio civile comune franco-italiano per i giovani", ha aggiunto.

"L'Unione è la prospettiva delle nuove generazioni. L'Ue sia protagonista della comunità internazionale", ha sottolineato, "siamo circondati da tensioni: l'Europa può trasferire la sua vocazione alla pace. E l'Italia e la Francia sono unite nello svolgere questo ruolo". "La conferenza sul futuro dell'Europa - ha affermato il Capo dello Stato - è un'occasione storica per rafforzare l'Unione".

"La Francia accoglie un amico e una grande personalità" ha dichiarato Emmanuel Macron. "Non abbiamo mai smesso di parlare e di lavorare insieme", ha sottolineato Macron facendo riferimento alle difficoltà della pandemia, in cui "Italia e Francia si sono trovate di fronte alla stessa situazione a 10 giorni di distanza". Anche il presidente francese ha sottolineato che c'è stato un pieno "coordinamento sulla solidarietà europea". "L'anno scorso, in particolare dall'estate 2020 – ha affermato Macron – abbiamo avuto insieme una volontà forte di costruire un'ambizione europea condivisa". "Abbiamo poi deciso - ha aggiunto Macron – di procedere con il Trattato bilaterale di cooperazione rafforzata, il trattato del Quirinale, che permetterà di consolidare la nostra relazione". Il trattato, ha precisato, "permetterà di offrire ai popoli e ai giovani vere prospettive e consentirà che i giovani si impegnino in insieme in un servizio civile franco-italiano".