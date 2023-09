Venerdì 22 Settembre 2023, 08:44

«Questa è la strada per il futuro». Non ha usato troppe parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri a Catania, durante la visita allo stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel per esprimere a Flavio Cattaneo, amministratore delegato del gruppo elettrico, l'apprezzamento verso l'impianto industriale di Enel Green Power che entro il 2024 potrebbe essere la più grande fabbrica di moduli fotovoltaici in Europa, con una produzione annuale di 3 GW. Il Capo dello Stato era accompagnato dal Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier in un incontro che ha chiuso la due giorni di appuntamenti in Sicilia dei due Presidenti.

La tappa di Mattarella e Steinmeier allo stabilimento fotovoltaico è stata l'unica visita di un sito aziendale, segno dell'attenzione verso realtà come quella di Enel sul territorio dove si combinano le esigenze dell'ambiente con le strategie industriali a tutto vantaggio della competitività delle imprese sui mercati internazionali.

Una scelta non casuale se si pensa che la fabbrica di Catania rappresenta il punto di incontro di tematiche di grande attualità a livello nazionale ed europeo, come la sfida del cambiamento climatico, l'innovazione, l'utilizzo di strumenti come PNRR e Innovation Fund per costruire azioni concrete che guardino al futuro, il ruolo del mezzogiorno come potenziale hub energetico e la creazione di valore per i territori grazie a iniziative industriali.

Tutto questo a 3Sun c'è: attualmente il sito è in fase di cantiere, ma presto diventerà il più grande impianto europeo per la produzione di celle e moduli fotovoltaici bifacciali ad alte prestazioni. Il progetto si chiama TANGO («iTaliAN pv GigafactOry») ed è il frutto di un accordo di finanziamento agevolato a fondo perduto firmato ad aprile 2022 da EGP e Commissione Europea che prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di moduli fotovoltaici sostenibili e ad alte prestazioni. A regime, nel 2024, la fabbrica raggiungerà una capacità produttiva annua di 3 GW, pari a circa 15.000 moduli solari al giorno.

I PROGRAMMI EUROPEI

Lo stabilimento di Catania, inaugurato nel 2011 e con una precedente capacità produttiva di pannelli per 200 MW annui, farà così un salto di qualità, diventando una gigafactory. Mattarella ha parlato di «un importante stabilimento che è nella linea dei programmi europei di mutamento energetico, per le energie pulite, compatibili con lo sviluppo rispettoso dell'ambiente», citando clima e energia come questioni primarie per il Mondo e l'Europa.

L'investimento totale per la realizzazione della fabbrica ammonta a circa 700 milioni, che, oltre all'impegno di Enel, include un finanziamento Ue per quasi 189 milioni, 99,1 dal primo Bando UE Innovation Fund (la Gigafactory è tra le 7 iniziative selezionate da Ue) e 89,5 dal bando PNRR. Si prevede che l'investimento aumenti l'occupazione locale diretta e indiretta, creando nuovi posti di lavoro entro il 2024.