Mattarella riceve l'Osservatorio Giovani-Editori

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri al Quirinale una rappresentazione dell'Osservatorio permanente Giovani-Editori guidata dal presidente Andrea Ceccherini.In occasione del 20° anniversario dell'Osservatorio Mattarella si è complimentato con Ceccherini per l’importante lavoro svolto dall’organizzazione in questi anni a favore delle giovani generazioni del Paese, nelle scuole e nelle università italiane.Il Presidente della Repubblica ha voluto in particolare riconoscere il valore civile e sociale dei progetti di media literacy «Il Quotidiano in Classe» e di economic and financial literacy «Young Factor».Nell’ambito dell stessa udienza il Capo dello Stato ha espresso la propria soddisfazione per la partnership strategica raggiunta fra Apple e Osservatorio Permanente Giovani - Editori. Una collaborazione che cambia la statura e la portata dell’organizzazione elevando a livello internazionale, anche tramite l’uso delle più avanzate tecnologie, un progetto italiano dedicato a sviluppare il pensiero critico tra i giovani grazie al confronto tra più fonti di informazione di qualità orientate diversamente.