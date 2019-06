(Teleborsa) - "Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale": Lo ha detto il Presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale al Corpo diplomatico accreditato in Italia in occasione delle celebrazioni per la della Festa della Repubblica del 2 giugno. In precedenza il Capo dello Stato aveva affermato: "Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi ricerca un nemico da individuare, limita il pluralismo".



In mattinata, il Capo dello Stato aveva detto ai Prefetti: "Nel vostro costante impegno a tutela della sicurezza e serenità della convivenza, vi orienta lo spirito della Costituzione, dei diritti e doveri dei cittadini come dei limiti che pone alle autorità".





