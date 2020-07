MaticMind, in arrivo un partner per consolidarsi come eccellenza dell'Ict

Ultimo aggiornamento: 13:21

​Nell’Italia post-Covid ci sono aziende che proseguono il trend di crescita anche perchè non si sono fermate durante il lockdown. Questo vale soprattutto per aziende ad alto contenuto innovativo e tecnologico, ben gestite come la romana MaticMind, una eccellenza nel mondo dei system integrator italiano, operante nel settore ICT ed in grado di progettare, integrare e gestire soluzioni tecnologiche innovative, grazie a competenze specialistiche in ambito networking, sicurezza, unified communications & collaboration, datacenter & cloud e application. Nel gruppo romano, cresciuto a rirmi vertiginosi grazie alla capacità manageriale del presidente operativo nonchè principale azionista Carmine Saladino, Lello per gli amici (nella foto), presto potrebbe sbarcare un primario partner istituzionale, con un ruolo di minoranza ma che sia di supporto all’ulteriore sviluppo. Che comunque, prevederà appena possibile lo sbarco in piazza Affari.Negli ultimi tempi tanti interlocutori hanno bussato alla porta di Saladino, attratti da un track record impressionante, grazie a una gestione oculata, incisiva frutto anche di un team manageriale all’avanguardia. Tra i vari interlocutori, uno in particolare starebbe finalizzando un accordo strategico che lo porterà a sottoscrivere un aumento di capitale fra 50-100 milioni. Top secret sul nome che dovrebbe essere svelato entro fine luglio con la firma degli accordi. Tra i soggetti che di recente hanno attivato strategie mirate ad investimenti ad alto contenuto tecnologico, c’è il gruppo Cdp che ha il Fondo FII Tech Growth. Esso investe in piccole e medie società dotate di capacità e patrimonio tecnologico, che vogliano intraprendere processi di crescita e innovazione, rafforzando così la loro capacità competitiva e commerciale in mercati emergenti e già esistenti a livello internazionale. Molto di recente è stato lanciato il fondo parallelo FII Tech Growth Lazio che in tandem con il fondo principale, punta le fiches in aziende ad elevato contenuto tecnologico localizzate, o che intendono avere sede, nella Regione Lazio.MaticMind ha numeri incredibili e si diceva è da tempo corteggiata perchè è un'occasione irripetibile di investimento ma anche un laboratorio unico di tecnologia. Quasi 1.000 dipendenti, oltre 300 milioni di ricavi, un ebitda invidiabile, quartier generale a Roma e sedi a Vimodrone (MI), Torino, Padova, Sesto Fiorentino, S. Spirito, Roma Ciampino, Napoli, Modena, Massa, S. Giovanni La Punta. Uno dei suoi grandi clienti è Tim, poi in portafoglio ci sono Finance, Enterprise, Healthcare, Education, Public Sector (PAC e PAL) e Service Provider.Certificazione: UNI EN ISO 9001Comunque il gruppo di Saladino è l’interlocutore privilegiato dei settori pubblico e privato appartenenti all’ambito: Service Providers, Finance, Enterprise, Sanità, Education, Energy, GDO, Retail e Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale).Data la continua evoluzione del mercato IT, MaticMind ha molto innovato il portfolio di soluzioni puntando in particolare sui servizi applicativi, dando vita all’Enterprise Application Competence Center, e sulla Cybersecurity e Managed Security Services.A seguito di queste varie operazioni straordinarie, il gruppo è diventato leader sul mercato nazionale come partner tecnologico sia grazie alle competenze specialistiche di alto livello, che grazie alle importanti partnership con leader nel settore ICT.La missione è quella di proporsi come partner tecnologico, interpretando il mercato in modo da individuare e fornire soluzioni che generino crescita e valore e, quindi, la soddisfazione del cliente.L’impegno è caratterizzato da una forte presenza territoriale, solide ed ampie competenze e capacità di realizzare soluzioni IT complete e flessibili garantendone l’operatività per l’intero ciclo di vita. E' la mission su cui si dedica anima e corpo Lillo Saladino, figura imprenditoriale giovane ma già molto affermata per la sua serietà e intraprendenza.