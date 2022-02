Matica Fintec, utile netto balza a 1,2 milioni di euro nel 2021

(Teleborsa) - Matica Fintec ha registrato un fatturato di 14,5 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto ai 12 milioni di euro al 2020. "La crescita a doppia cifra del fatturato conferma il trend positivo iniziato nel secondo semestre dell'anno precedente e testimonia la resilienza di Matica Fintec in un contesto ancora sfidante", sottolinea la società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali.

L'EBITDA, pari a 3,3 milioni di euro, cresce del 45% rispetto all'anno precedente, con una marginalità sul fatturato superiore al 22,6% che supera anche i livelli pre-pandemici del 2019. La società chiude l'esercizio in positivo con utile netto pari a 1,2 milioni di euro, superando di circa 24 volte il valore di 50 mila euro del dicembre 2020. La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva (cassa) per 1,8 milioni di euro, rispetto a una posizione debitoria per 0,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e per 0,3 milioni di euro al 30 giugno 2021.

"I risultati preliminari del 2021 sono nettamente positivi, con ricavi e marginalità in crescita rispetto all'anno precedente, che superano addirittura i livelli del 2019, evidenziando la ripresa della società nonostante il persistere della pandemia, le tensioni inflazionistiche indotte dallo shortage dei materiali e le spese di logistica", ha commentato il presidente Sandro Camilleri.

"Il 2021 è stato un anno storico per Matica Fintec, che ha rafforzato la propria posizione sui mercati internazionali e offerto soluzioni sempre più all'avanguardia dal punto di vista tecnologico ai propri clienti, elementi chiave di una crescita costante espressa dai risultati economici e dalla sempre maggior visibilità e credibilità raggiunta dalla società nei settori presidiati", ha aggiunto.