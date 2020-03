Matica Fintec si aggiudica contratto per sistemi emissione carte in Argentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Matica Fintec, PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia,comunica di aver, partner di Matica Fintec in, un contratto di fornitura, aggiudicato tramite bando pubblico, dal valore di, per lae le relative parti di ricambio, a, un'istituzione finanziaria di proprieta` governativa.Bancor e` un ente autorizzato pernonche´ una delle principali istituzioni finanziarie governative con sede a Cordoba, la seconda citta` piu` grande dell'Argentina. L'adozione dei sistemi Matica Fintec, che verrannopresso gli uffici di emissione centralizzata di Bancor, confermano la qualita` e il grado di innovazione riconosciuto a livello internazionale alle soluzioni made in Italy, in sostituzione dei sistemi della concorrenza