Matica Fintec, Intermonte conferma target price e stime

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato a 3,50 euro il suo prezzo obiettivo su Matica Fintec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, mantenendo anche il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati preliminari al 31 dicembre 2021, che risultano in netto miglioramento rispetto al 2020, superando i livelli pre-pandemici e facendo registrare la migliore performance di sempre. Gli analisti parlando di risultati "solidi e al di sopra delle nostre stime".

Escludendo le passività fiscali e pensionistiche, Intermonte stima che il gruppo abbia chiuso l'esercizio con una posizione di cassa netta di 1,8 milioni di euro e una liquidità prossima a 10 milioni di euro. "Ciò fornisce flessibilità strategica e finanziaria per accelerare la crescita attraverso fusioni e acquisizioni, con potenziali obiettivi nel campo del software e della tecnologia e-ID", affermano gli analisti, sottolineando che le acquisizioni consentiranno inoltre a Matica Fintec di entrare in nuovi mercati geografici.

Intermonte ha quindi confermato le previsioni precedenti, che indicavano un valore della produzione 2022 di 17 milioni di euro, in aumento a 24 milioni di euro nel 2024 (+18% CAGR21-24), EBITDA di 3,7 milioni di euro, raggiungendo 5,4 milioni di euro nel 2024 (+21% CAGR) e l'utile netto di 1,5 milioni di euro, in aumento a 2,8 milioni di euro nel 2024 (+36% CAGR). Questi dati non prendono in considerazione potenziali fusioni e acquisizioni.