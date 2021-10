Matica Fintec, emesso bond non convertibile per 4 milioni di euro

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 19:45

(Teleborsa) - Matica Fintec, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore pari a 4 milioni di euro per finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l'adesione al primo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica, in qualità di Arranger.

Il prestito obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,9%, da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali. Le risorse rinvenienti dal bond saranno usate per finanziare programmi di sviluppo attraverso operazioni di M&A e investimenti in Ricerca e Sviluppo.

"L'emissione dei bond rappresenta un approccio complementare al mercato dei capitali - ha commentato Pietro Broggian, consigliere di amministrazione di Matica Fintec - I basket bond sono un'innovazione assoluta nel mercato del credito italiano per sostenere le imprese che hanno bisogno di finanziamenti per espandersi per linee esterne e rafforzare gli investimenti in R&D attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Costituiscono, inoltre, un programma utile per entrare in relazione con gli Investitori Istituzionali interessati a sostenere lo sviluppo del sistema delle imprese nazionali".

Cassa Depositi e Prestiti, in questa fase, è intervenuta nell'operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc (Growth Market Basket Bond Srl), mentre Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale e Banca Finnat Euramerica hanno investito il rimanente ammontare complessivo.