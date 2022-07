Matica Fintec, closing acquisizione di due società da Ai Holdings

(Teleborsa) - Matica Fintec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha comunicato che è avvenuto il closing relativo all'acquisizione delle quote di partecipazione rappresentative del 100% del capitale sociale delle due società del Gruppo giapponese AI Holdings Corporation (AIH), ovvero CTC (Card Technologies Corp), società di diritto statunitense, a sua volta controllante al 100% di UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.).

L'operazione, annunciata il 25 maggio, permette alla società italiana di completare la catena del valore con soluzioni software per Digital ID e Banking, oltre a espandersi con una base operativa negli Stati Uniti.

Il corrispettivo complessivo dell'operazione è stato pagato in data odierna in parte in cash e in parte in azioni. L'importo in denaro, pari a 1,5 milioni di dollari (pari a 1,5 milioni di euro circa), è stato finanziato attraverso mezzi propri, mentre per quanto riguarda la componente azionaria, l'accordo tra le parti prevede il pagamento in parte con azioni proprie e in parte con azioni di nuova emissione.

Sono state quindi emesse in data odierna 183.991 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione; l'emissione, unitamente al trasferimento di 351.000 azioni proprie, porterà AIH a detenere complessivamente 534.991 azioni, rappresentative del 5% del capitale di Matica Fintec.

Il corrispettivo della componente azionaria è stato pari a 1,1 milioni di euro che, sommato agli 1,5 milioni di euro della componente in denaro, ha portato ad un controvalore complessivo per il 100% del capitale sociale di CTC pari a 2,6 milioni di euro.