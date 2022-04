Matica Fintec, assemblea approva bilancio e rinnova CdA

Giovedì 21 Aprile 2022, 12:45







(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Matica Fintec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha approvato il bilancio di esercizio 2021, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale. I soci hanno deliberato di destinare l'utile dell'esercizio, pari a 1.226.697 euro, per 61.335 euro a riserva legale e per 1.165.362 euro a utili portati a nuovo.



L'assemblea ha deliberato la nomina del nuovo CdA per gli esercizi 2022-2024, fissando in 5 il numero di amministratori. In particolare, sulla base dell'unica lista depositata dall'azionista Matica Technologies AG, titolare di 6.474.400 azioni ordinarie (pari al 61,57% del capitale), il board è stato confermato in blocco per il triennio successivo e quindi risulta composto da: Sandro Camilleri – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gabriella Minerva – Consigliere, Pietro Broggian - Consigliere, Gigliola Falvo – Consigliere Indipendente, Massimo Pegoraro – Consigliere.