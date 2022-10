Materie prime, gas ai minimi da metà giugno. Petrolio scivola su timori domanda Cina

Lunedì 24 Ottobre 2022, 13:15







(Teleborsa) - Complici le temperature miti in Europa ed i livelli degli stoccaggi nel Continente, i prezzi del gas continuano a scendere raggiungendo i minimi di metà giugno.



La quotazione di gas naturale si posiziona sotto quota 100 euro al TTF di Amsterdam: i contratti future del mese di novembre cedono più del 13% scivolando a 98,6 euro al MWh. Segno meno anche a Londra, dove la singola unità termica (Mbtu) passa di mano a 179,01 penny (-12,3%).



Giù anche i prezzi del petrolio: gli addetti ai lavori sono preoccupati per la rielezione del presidente cinese Xi Jinping, alla guida del Partito Comunista, per il terzo mandato, che non ha alcuna intenzione di voler cambiare la strategia "zero-Covid", alimentando i timori di una sacrificata crescita economica.



Il WTI del Texas cede così l'1,38% a 83,8 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,72% a 92,8 dollari.



(Foto: © Amikishiyev / 123RF)