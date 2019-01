"Matera 2019": aeroporto di Bari suo scalo aereo di riferimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Matera, Capitale Europea 2019 della cultura. Appuntamento internazionale che rappresenta un momento storico per la cultura e il turismo del Paese.Sotto il profilo organizzativo,. Già da un anno, nell'area arrivi del– è attivo un ufficio di accoglienza e informazioni turistiche della Regione Basilicata.in questa sfida e sono pronti ad accogliere i tanti visitatori che vorranno godere del ricco calendario di manifestazioni ed eventi in programma (dal 19 gennaio al 20 dicembre 2019) e della suggestiva bellezza di Matera"."Il capillare network die per questo vogliamo assicurare, la massima collaborazione perché il successo di Matera 2019 diventi il successo del nostro Sud e del nostro Paese".