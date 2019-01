Mastercard multata dall'Antitrust europea per ostacoli a concorrenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con una sanzione didi euro per avernell'ambito del mercato unico. L'inchesta era stata aperta nell'aprile 2013La Commissione europea ha appurato infatti che la società che gestisce le carte di credito ha di fattoofferte da banche di altri paesi europei in violazione delle norme antitrust dell'UE."I consumatori europei - ha spiegato la europea commissaria- usano le carte di pagamento ogni giorno, quando acquistano cibo o vestiti o fanno acquisti online. Impedendo ai commercianti di accedere condizioni migliori offerte dalle banche di altri Stati membri, Mastercard ha artificialmente innalzato i costi dei pagamenti con carta, danneggiando consumatori e dettaglianti nell'UE".Mastercard è il secondo emittente più grande nello Spazio economico europeo (SEE), in termini di numero di carte e valore delle transazioni, ed opera sotto i marchi Mastercard e Maestro.- sottolinea l'Ue - sia per le transazioni interne che per i pagamenti transfrontalieri o su Internet. I consumatori e le imprese europei fanno più della metà dei loro pagamenti non in contanti attraverso le carte". Quando un consumatore utilizza una carta di debito o di credito in un negozio o online, la banca del rivenditore (la "banca acquirente") paga una commissione denominata "commissione di interscambio" alla banca del titolare della carta (la "banca emittente"). Commissione che viene poi incorporata nei prezzi dei beni e trasferita sui consumatori, anche quelli che non usano la carta. Questa modalità di Mastercard, innalzando tale costo, ha avuto quindi ripercussioni sui consumatori.