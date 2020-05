Mastercard ed Enel X, al via Fintech-Cyber Innovation Lab in Israele

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Accelerare l'innovazione nei settori dellae dellanei pagamenti e nel campo energetico a livello globale. Questo l'obiettivo delIl laboratorio – annunciano in una nota congiunta le due società – collaborerà con le start-up per testare e sviluppare prodotti e soluzioni, concentrandosi sulla sicurezza digitale, le piattaforme tecnologiche per servizi finanziari, l'autenticazione digitale e inclusione finanziaria.La struttura – si legge nella nota – verrà realizzata in, a seguito di una gara d'appalto indetta dallper promuovere l'innovazione nei settori della tecnologia finanziaria e della sicurezza informatica accelerando laIl nuovo laboratorio unirà la forza della start-up economy israeliana al supporto, alle conoscenze e alle competenze tecniche dell'infrastruttura."Oggi più che mai, le organizzazioni devono porre la sicurezza al primo posto per tutte le innovazioni – ha dichiarato–. Questa nuova collaborazione ci consentirà di attingere a numerosi partner e risorse, inclusa la rinomata start-up economy di Israele per contribuire a portare le innovazioni sul mercato ancora più rapidamente e ridurre la crescente minaccia e il costo degli attacchi informatici"."Il nuovo laboratorio ci offre l'opportunità unica di lavorare con le start-up israeliane per portare tecnologie finanziarie innovative ai nostri milioni di clienti nel mondo – ha affermato–. Unendo le forze con un importante partner come Mastercard, aiuteremo queste start-up a sviluppare e a introdurre sul mercato le migliori soluzioni nei settori della tecnologia finanziaria e della sicurezza informatica".una città definita dal governo israeliano come la capitale cibernetica e della tecnologia finanziaria nel mondo, che ospita numerosi centri di R&S cibernetici delle principali imprese tecnologiche globali. La struttura riceverà unaLa nuova struttura – fanno sapere le due società – capitalizza le precedenti collaborazioni di Mastercard ed Enel in aree quali i prodotti per l'inclusione finanziaria dei soggetti che rimangono al di fuori del sistema bancario e ai pagamenti con wallet digitale per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.