Mastercard, acquisita la società Nets per 2,85 mld di euro

(Teleborsa) - Mastercard, la società statunitense di carte di credito, ha annunciato che acquisterà la maggior parte dell'azienda danese Nets per circa 2,85 miliardi di euro in vista di una maggior presenza sui mercati nordici.



L'acquisizione, specifica l'agenzia di stampa Reuters, riguarda in particolare i servizi di pagamento istantaneo, quelli online e le soluzioni di fatturazione elettronica per i servizi aziendali: per il gruppo statunitense si tratta della più grande acquisizione della sua storia.



L'accordo dovrebbe concludersi entro la seconda metà del 2020 e "sarà complementare alle tecnologie Mastercard Send e Transfast che forniscono pagamenti transfrontalieri a conti bancari, portafogli e carte mobili" come dichiarato da Mastercard. © RIPRODUZIONE RISERVATA