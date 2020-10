Massimo Zanetti, via libera Consob a documento OPA di MZB Holding

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento per l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da MZB Holding sulle azioni ordinarie di Massimo Zanetti Beverage Group ad un prezzo di 5 euro.



I periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, inizierà il 26 ottobre 2020 e terminerà il giorno 20 novembre 2020, estremi inclusi. Il 27 novembre l'Offerente pagherà il corrispettivo.



Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi, a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento nelle giornate del 30 novembre, 1, 2, 3 e 4 dicembre 2020In tale ipotesi, il 4 dicembre 2020 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta. © RIPRODUZIONE RISERVATA