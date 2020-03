Massimo Zanetti, fatturato e redditività in crescita nel 2019

(Teleborsa) -

Massimo Zanetti Beverage chiude il bilancio 2019 con un fatturato in crescita del 2,6% a cambi correnti, evidenziando un trend in

progressivo miglioramento nel corso degli ultimi mesi. I ricavi consolidati si attestano a 914,5 milioni.



L'utile lordo consolidato si porta a 407,7 milioni in aumento del 4,9% rispetto al 2018, mentre l'Ebitda adjusted sale del 13,9% a 84 milioni. L'utile netto consolidato adjusted è pari a 18,2 milioni -8,6% rispetto al 2018.



Indebitamento finanziario netto consolidato ante applicazione IFRS 16 ai attesta a 219,3 milioni rispetto ai 147,7 milioni del 2018.

