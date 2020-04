Massimo Zanetti Beverage, CdA conferma vertici azienda

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Massimo Zanetti ha confermato lo stesso quale Amministratore Delegato e Chief Executive Officer (CEO) della Società e Leonardo Rossi, Chief Financial Officer (CFO), amministratore responsabile del sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società, conferendo loro i relativi poteri.



Il Consiglio i requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Mara Vanzetta, Giorgio Valerio e Ivana Casonato ed il possesso da parte dei componenti del collegio sindacale dei requisiti di professionalità e onorabilità.



Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha nominato: il consigliere indipendente Mara Vanzetta quale Lead Independent Director ed i componenti dei comitati interni della società.



