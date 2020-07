© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Asciuga asciuga, ilLo ha dichiarato il Ceo di UBI,, dalle pagine del Corriere della Sera di Bergamo, da dove ha annunciato, nel caso in cui l'OPS restasse nel cosiddetto "corridoio" tra il 50%+1 e il 66,6% gli orizzonti della banca cambierebbero comunque, in un'ottica M&A."Non posso fare nomi per mille motivi ma con la delega di fattibilità datami al Cda è concretizzabile", ha aggiunto.Per tutti gli azionisti di UBI, ha sottolineato la presidenteincontrando la stampa locale "abbiamo in serbo progetti di crescita e di sviluppo bellissimi" che ha definito l'operazione lanciata dall'istituto guidato da Carlo Messina, "più che un accordo di integrazione" tra le due banche "unrelativamente a clienti e dipendenti".