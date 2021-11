Masi Agricola, nei nove mesi ricavi in crescita a 45 milioni

Masi Agricola, società che produce vini quotata a Milano, nei primi nove mesi del 2021 ha registrato ricavi di 45,5 milioni, in crescita del 27,7% sullo stesso periodo del 2020 e sostanzialmente in linea con i primi nove mesi del 2019. Il margine operativo lordo (ebitda) è stato di 8,1 milioni di euro, contro i 3,4 milioni di euro nei nove mesi 2020. L'Indebitamento finanziario netto è pari a 4,1 milioni di euro (6,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 9,3 milioni di euro al 30 settembre 2020).



Per quanto riguarda il trend dei ricavi a livello geografico, il gruppo evidenzia un incremento dell'Italia, che cresce di oltre il 47%, mentre gli altri Paesi europei aumentano del 18%, penalizzati dal canale Duty Free e Travel Retail. Le Americhe aumentano del 20% e il Resto del Mondo più che raddoppia, apportando quasi 1,2 milioni di euro all'incremento complessivo.

Il gruppo segnala infine che «la vendemmia 2021 si è conclusa confermando le previsioni di un’ottima annata in tutti i comparti in cui si sviluppa l’attività del Gruppo: una raccolta all’insegna della qualità, con uve perfettamente sane e in stato ottimale per la pigiatura o per la messa a riposo per l’appassimento. Dal punto di vista quantitativo, le produzioni di alcune tenute si sono attestate leggermente sotto la media, a causa degli intensi fenomeni metereologici che si sono susseguiti nel corso dell’anno».