Masi Agricola, patto parasociale tra fratelli Boscaini sul 73,5% del capitale

(Teleborsa) - Masi Agricola, società quotata nell'Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha comunicato la sottoscrizione di un patto parasociale tra gli azionisti Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini (insieme i fratelli Boscaini), proprietari ciascuno di una partecipazione corrispondente al 24,5%, per un totale del 73,5% del capitale della società. Il patto, della durata di tre anni, prevede: impegni di consultazione e voto per la nomina dell'organo amministrativo; diritti di prelazione e di co-vendita in caso di trasferimento delle partecipazioni sindacate.

I pattisti affermano di condividere le attuali linee guida strategiche: posizionamento sul segmento premium, posizionamento territoriale nell'area delle Venezie, valorizzazione del family heritage, catena del valore integrata ma flessibile. I fratelli Boscaini concordano inoltre, si legge in una nota, "su uno sviluppo sostenibile del gruppo Masi tramite la crescita organica del business più tradizionale; la continua ricerca di opportunità per rafforzare la crescita per linee esterne, tenendo conto dell'imprescindibilità di individuare imprese target compatibili con le linee guida e la sua secolare cultura aziendale; il continuo allargamento del macro-progetto strategico Masi Wine Experience, volto a creare un contatto sempre più diretto e profondo con il consumatore finale".