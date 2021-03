26 Marzo 2021

(Teleborsa) - Masi Agricola ha completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo in linea capitale pari a 12 milioni di euro.

L'emissione del Prestito obbligazionario - spiega una nota - si inserisce nell'ambito dell'operazione di "Basket Bond di filiera", il programma da 200 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all'estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell'economia italiana.

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 7 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento di 18 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari a 2,10 da liquidarsi, con riferimento alla prima cedola, in via anticipata circa il quindicesimo giorno successivo alla data di emissione e, con riferimento alle successive cedole, in via posticipata con periodicità semestrale.

Masi, nell'ambito dell'emissione obbligazionaria, è stata assistita da Nctm Studio Legale.

