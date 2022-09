Mascherine in treni e ospedali: cosa cambia dal primo ottobre

(Teleborsa) - A due giorni dalla scadenza,sembra confermato lo stop all'obbligo di indossare la mascherina anti-Covid su bus, metro e treni, ma ancheIl provvedimento è il primo in scadenza tra quelli che riguardano le restrizioni introdotte per la pandemia. Ambienti del Ministero della Salute confermano che non è previstaalla norma.Togliere la mascherina sui trasporti, in questa fase, avendo una buona quota di vaccinati, dice il virologo dell'Università Statale e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano,, "si può" restando però, sempre pronti a pianificare misure adattate a nuovi futuri scenari. Sempre al primo posto si conferma la necessità della vaccinazione soprattutto per i fragili anche se la situazione è molto diversa da quella dell'anno scorso."Finite le elezioni, si pensi alla campagna vaccinale - dice l'infettivologo- troppi fragili sono ancora senza quarta dose".Le altre scadenze sono per il 31 ottobre, quando cesseranno isui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all'entrata e l'uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento; e poi ilper operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa.Intanto, sul fronte dei vaccini arriva una nuova arma. L'agenzia europea per il farmaco (Ema) ha iniziato a valutare la domanda di autorizzazione della versione adattata di Spikevax, il vaccino di Moderna contro il Covid, mirata al virus originale e alle sue sottovarianti Omicron Ba4 e 5. E su quale prodotto debba ricadere la scelta dei bivalenti approvati contro le nuove varianti, a partire da Omicron 1, gli