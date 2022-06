Mascherine, Cattaneo: "Sconcertato da scelta solo italiana di prorogare obbligo per trasporti"

(Teleborsa) - Dura presa di posizione di Flavio Cattaneo, Vice presidente Italo e fondatore Itabus, in merito alla scelta solo italiana di prorogare l'uso delle mascherine sui bus e sugli altri mezzi di trasporto pubblici quali metro, treni ed aerei.

"Lasciano sconcertati le indicazioni del professor Ricciardi che dall'alto della sua posizione, evidentemente non toccata da guerre e pandemie - afferma il manager ed imprenditore - continua a sostenere le ragioni dei Pasdaran della mascherina. Una scelta che porta con se ingenti danni economici per una bella fetta di cittadini. Danni di diverso tipo ma non meno pesanti di quelli sanitari".



"Siamo l'unico paese al mondo che ancora impone le mascherine, in alcuni settori specifici oltre a tutto e non in altri, creando confusione tra i cittadini e, devo dire con franchezza, senza alcun risultato tangibile rispetto al resto del mondo", prosegue Cattaneo, ricordando che "i contagi salgono e scendono nel mondo indipendentemente dalla mascherina" e, nello stesso tempo, "crescono in modo esponenziale i danni economici e le difficoltà che interi settori devono ancora affrontare per questo atteggiamento".

"Speriamo che il premier non si faccia influenzare da queste cassandre che sono foriere di sciagure ulteriori per il nostro paese", conclude.