Marzocchi Pompe lancia linea FTP per aggredire nuovi mercati

Lunedì 13 Settembre 2021, 10:45







(Teleborsa) - Marzocchi Pompe, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle pompe e motori a ingranaggi ad elevate prestazioni, ha ultimato le fasi di ricerca e sviluppo necessarie al lancio della nuova linea "FTP - Fluid Transmission Pump" di pompe a rotori elicoidali. La nuova famiglia FTP è dedicata principalmente ad applicazioni per bassa pressione, come circuiti di lubrificazione di macchine utensili, impianti di raffreddamento, impianti per ascensori, sistemi di controllo della velocità delle pale di un impianto eolico. "Rispetto all'attuale quadro di riferimento, si tratta di mercati di sbocco aggiuntivi per l'azienda", evidenzia Marzocchi Pompe.



"Siamo molto orgogliosi di poter lanciare questa nuova linea di pompe ad alte prestazioni, al cui sviluppo abbiamo lavorato alacremente anche durante il lockdown - ha commentato l'AD Gabriele Bonfiglioli - La FTP ci apre nuovi mercati e, come parte della famiglia Elika, conferma quanto quest'ultima sia per noi il pilastro su cui si fonda la nostra strategia di crescita".



Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente Marzocchi Pompe, che si attesta a 4,8. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'incertezza con prima resistenza vista a quota 4,853, mentre l'area di supporto più immediata è stimata a 4,773.