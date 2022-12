Marvell Technology paga dazio con guidance deludente

Venerdì 2 Dicembre 2022, 17:45







(Teleborsa) - A picco Marvell Technology, che presenta un calo del 5,95% sulla piazza di Wall Street.



A pesare sul titolo del produttore di chip è l'outlook deludente per il quarto trimestre fornito al mercato ed un EPS del terzo trimestre inferiore alle attese degli analisti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marvell Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo status tecnico di breve periodo di Marvell Technology, mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 41,46. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 45,54.