24 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Martin Marietta Materials, fornitore di materiali da costruzione pesanti quotato a Wall Street, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale acquisirà le attività della regione ovest di Lehigh Hanson per 2,3 miliardi di dollari in contanti. Lehigh Hanson fa parte del gruppo tedesco HeidelbergCement, una delle imprese più grosse del mercato mondiale del cemento.

L'acquisizione degli asset in California e Arizona di Lehigh Hanso è coerente con il piano 2025 di Martin Marietta Materials e si dovrebbe concludere nella seconda metà dell'anno. L'accordo include 17 cave di inerti attive, due cementifici con relativi terminali di distribuzione.

"Continuiamo a portare avanti con successo le nostre iniziative strategiche per migliorare la nostra presenza ed espandere responsabilmente la nostra attività - ha commentato Ward Nye, Presidente e CEO di Martin Marietta - La regione occidentale di Lehigh ha posizioni di leadership in alcuni dei mercati più attraenti della nazione, fornendo a Martin Marietta l'accesso a nuove aree geografiche per una continua crescita da leader del settore".

