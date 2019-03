Mart, accordo con Surgiva per promuovere il Trentino con giovani fotografi e videomaker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Surgiva, l’acqua minerale del Gruppo Lunelli, e il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (Mart) avviano una collaborazione volta a promuovere il territorio Trentino e i giovani talenti. La prima attività congiunta sarà un workshop immersivo destinato a fotografi e videomaker, selezionati tramite call pubblica.L’acqua Surgiva, che sgorga in alta quota nel parco naturale Adamello Brenta, e il Mart disegnato dall’archistar Mario Botta, spiega un comunicato, sono accomunati da uno stesso elemento “simbolo”: il vetro, sinonimo di trasparenza e purezza. Di vetro è infatti l’iconica cupola del polo museale così come la bottiglia di Surgiva, per mantenere inalterate le qualità organolettiche delle sue acque.La partnership tra Surgiva e Mart, continua la nota, nasce dalla volontà di creare un legame tra due realtà che fanno del gusto la loro cifra distintiva, che si estrinseca nell’impegno a favore della bellezza e della promozione del territorio. Prima iniziativa congiunta sarà quella di offrire a giovani fotografi e videomaker la possibilità di lavorare sui temi comuni del vetro, della trasparenza e dell’acqua che caratterizzano l’identità di Surgiva e l’architettura del Mart. Nel 2019 e nel 2020 verranno organizzati due workshop di fotografia e videomaking condotti da artisti contemporanei supportati dall’Area educazione del Mart, che da anni propone innovativi progetti di formazione e avvicinamento ai new media.Della durata di tre giorni, dal 24 al 26 maggio 2019, la residenza sarà gratuita e aperta a un massimo di quindici partecipanti under 35, selezionati tramite call pubblica. I workshop saranno rivolti in particolare a studenti, giovani fotografi e artisti emergenti che utilizzino la foto e/o il video quale veicolo privilegiato. A carico degli organizzatori, oltre al workshop, anche i costi di ospitalità dei partecipanti (vitto, alloggio, spostamenti durante la residenza). Per il primo anno il workshop sarà condotto da Luca Andreoni, fotografo e docente di fotografia e di storia della fotografia presso diverse istituzioni e scuole, tra cui Naba e l’Accademia di Belle Arti di Milano. Le foto e i video prodotti verranno valutati da una Giuria composta da membri designati da Surgiva e dal Mart; i migliori verranno pubblicati e promossi tramite i siti e canali social dei committenti.Le candidature complete di curriculum vitae e portfolio (o sito internet) dovranno pervenire via mail entro venerdì 26 aprile alle 12 a education@mart.trento.it