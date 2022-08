Marsh lancia la prima assicurazione al mondo per progetti a idrogeno

(Teleborsa) - Il broker assicurativo Marsh, un'unità di Marsh & McLennan (leader nell'offerta di servizi professionali nelle aree del rischio, strategia e persone) sta lanciando la prima assicurazione al mondo dedicata a progetti di energia a idrogeno. Fino ad ora, questi progetti sono stati difficilmente assicurabili a causa della complessità, dei rischi connessi alla produzione-trasporto-stoccaggio e perchè le tecnologie emergenti sono generalmente considerate più rischiose.

Grazie al supporto e alla co-progettazione degli assicuratori American International Group e Liberty Specialty Markets, il nuovo prodotto fornirà fino a 300 milioni di dollari di copertura per le fasi di costruzione e avvio di progetti a idrogeno a livello globale. Sarà disponibile per le organizzazioni multinazionali e per le aziende più piccole, e coprirà progetti di idrogeno "blu" e "verdi" nuovi ed esistenti. L'idrogeno blu viene estratto da idrocarburi fossili, mentre quello verde viene prodotto da acqua ed energia elettrica da fonte rinnovabile.

"La facility di Marsh è uno sviluppo importante per il settore assicurativo che aiuterà ad accelerare la transizione energetica globale verso le rinnovabili - ha affermato Andrew George, Global Head, Energy & Power, Marsh Specialty - Poiché l'industria globale dell'idrogeno, in particolare l'idrogeno verde, cresce rapidamente per soddisfare la domanda, la facility ridurrà la complessità di garantire opzioni di trasferimento del rischio per operatori di tutte le dimensioni e aumenterà la fiducia di investitori e prestatori".