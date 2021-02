© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, la più grande catena di alberghi al mondo, èdopo una lunga battaglia con il cancro., 62 anni, è stato il primo non appartenente alla famiglia Marriott a guidare l'azienda.Sorenson era entrato in carica nel marzo 2012 e avevanel 2016, facendo diventare Marriott la più grande catena alberghiera del mondo con oltre 1 milione di camere. Nel maggio 2019 la società aveva annunciato che a Sorenson era stato diagnosticato un cancro e il 2 febbraio era stato pubblicato un comunicato in cui si leggeva che il manager avrebbe ridotto i suoi impegni per terapie più impegnative."Aveva una straordinariae di posizionare Marriott sulla strada per la crescita", ha dichiarato in una nota il presidente esecutivo. La società ha detto che nominerà un nuovo CEO nelle prossime due settimane.