8 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Ottima performance per MARR, che scambia in rialzo del 2,09%.



A fare da assist al titolo contribuisce l'annuncio, venerdì scorso, di un accordo per acquisire le attività ittiche del Gruppo Verrini. Una notizia che piace agli analisti tanto che oggi l'ufficio studi di Kepler Cheuvreux ha incrementato il target price al titolo da 19,50 euro a 20,50, confermando la raccomandazione "buy". Positivi anche gli esperti di Intesa Sanpaolo che reiterano "hold" e indicano come prezzo obiettivo 16,20 euro. "Accumulate" è il giudizio di Akros che fissa il target a 20,50 euro.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società alimentare più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Star. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 19,75 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 19,11. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 18,71.