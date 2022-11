Marr, crescita ricavi a doppia cifra nei primi 9 mesi

(Teleborsa) - I ricavi totali deldel Gruppo Marr sono pari a 620,7 milioni di euro in crescita rispetto ai 534,9 milioni del 2021, con margini ancora penalizzati dalle tensioni inflative.Il(EBITDA) consolidato è di 32,4 milioni di Euro e per effetto delle citate dinamiche sul primo margine e sui costi operativi è in flessione rispetto ai 48,2 milioni di Euro del 2021, che a seguito di un forte recupero dei consumi dopo l'ondata pandemica di inizio 2021 erano risultati in miglioramento anche rispetto ai 47,3 milioni pre-pandemia del 2019.Ilconsolidato è di 21,9 milioni di Euro (39 milioni nel 2021 e 39,4 milioni nel 2019) e sconta ammortamenti e accantonamenti per 10,5 milioni di Euro (9,2 milioni nel 2021).Ilsi attesta a 14,2 milioni di Euro (27,2 milioni nel 2021 e 27,3 milioni nel 2019).Alla fine dei primi nove mesi i ricavi totali di Marr raggiungono i 1.495 milioni di Euro con una crescita del +38,8% sul 2021, in un contesto di mercato che ha evidenziato un recupero dei consumi alimentari extra domestici.L'consolidato i attesta a 67,5 milioni di Euro (71,5 milioni nel 2021), mentre l'è pari a 40,3 milioni (46,1 milioni nel pari periodo 2021).Ilsi posiziona a 24,7 milioni di Euro (28,3 milioni nel 2021).2022 è di 187,7 milioni di Euro e si confronta con 134,2 milioni del 2021 e i 184,7 milioni del 2019.