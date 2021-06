MARR aderisce a Federdistribuzione

(Teleborsa) - MARR, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica, ha aderito a Federdistribuzione, organizzazione che rappresenta aziende che danno lavoro a più di 220.000 addetti e raggiungono un fatturato complessivo di 67 miliardi di euro.

"Siamo lieti di accogliere tra i nostri associati un'azienda che opera con successo nella ristorazione extradomestica da oltre 45 anni, che è un comparto fondamentale alla ripartenza del sistema economico del Paese - ha commentato Alberto Frausin, presidente di Federdistribuzione - Questo ingresso rafforza ulteriormente la rappresentatività della nostra Federazione, impegnata a sostenere il settore del commercio in questa fase delicata che guarda con fiducia all'uscita dalla crisi".

"Il nostro ingresso in Federdistribuzione è in linea con la scelta di MARR di porre attenzione agli aspetti di trasparenza, sostenibilità e alle tematiche di digitalizzazione, in un'ottica di innovazione e sviluppo dinamico - ha dichiarato Francesco Ospitali, amministratore delegato di MARR - ma allo stesso tempo mantenendo saldi i principi della tradizione enogastronomica italiana, attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio e il sostegno alle filiere agroalimentari nazionali".