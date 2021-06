Marqeta, debutto positivo a Wall Street

1 Minuto di Lettura







(Teleborsa) - Marqeta, società attiva nel campo delle emissioni di carte di pagamento e che aiuta le aziende a costruire e gestire programmi di pagamento, sta registrando un debutto positivo a Wall Street.



La startup statunitense ha raccolto circa 1,2 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO). Marqeta ha venduto 45,45 milioni di azioni a 27 dollari per azione, mentre in precedenza aveva indicato una forchetta di prezzo di 20-24 dollari per azione. Su base completamente diluita e al prezzo di IPO, la società varrebbe oltre 15 miliardi di dollari.



Due ore dopo l'inizio della seduta odierna, Marqeta scambia intorno a quota 32 dollari per azione, mettendo a segno quindi un debutto positivo sul Nasdaq.