Il Marocco punta sull'alta velocità: 7 miliardi di euro per investimenti sulla rete ferroviaria

Ultimo aggiornamento: 15:57

Il Marocco investirà nell'alta velocità ferroviaria 70 miliardi di dirham, oltre 6 miliardi di euro. L'inaugurazione del primo treno ad alta velocità in Africa, Al Boraq, che dalla fine di novembre permetterà di collegare Casablanca e Tangeri in 2 ore e 10 invece delle 4 e 45 dei treni di linea, è solo una parte del progetto di punta del grande piano di rilancio di strade ferrate e stazioni.La prima linea tra Casablanca e Tangeri è stata inaugurata in questi giorni dal presidente francese, Emmanuel Macron, e dal re del Marocco, Mohammed VI. Secondo quanto riportato da Arab News, il treno può raggiungere 357 chilometri orari. La linea è costata circa 23 miliardi dirham (due miliardi di euro), finanziata al 50% dalla Francia attraverso diversi prestiti.I binari che arrivano fino a Marrakech, concentrandosi così solo sulla zona settentrionale del Paese, saranno triplicati sull'asse Casablanca Kenitra e raddoppiati per la linea Casablanca Marrakech. La stazione di Rabat-Agdal per i treni ad alta velocità è uno dei pezzi forti del piano: 800 milioni di dirham per ampliare di 23mila metri quadrati il vecchio complesso art-deco che risale al periodo del protettorato francese. Quando saranno terminati i lavori, potrà contare su sei banchine con 10 binari per 400 metri lineari di arrivi e partenze, un parcheggio da 800 posti oltre a un centro commerciale.Le Ferrovie dello Stato marocchine vogliono incentivare il traffico, soprattutto sulle linee veloci, puntando a un obiettivo di 6 milioni di passeggeri. Anche per questo, i biglietti sul primo tratto saranno gratuiti per i primi tre giorni.