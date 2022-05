Mariupol nuove bombe sull'acciaieria. Esplosioni a Odessa

(Teleborsa) - Le forze russe hanno ripreso i bombardamenti dell'acciaieria Azovstal a Mariupol dopo l'evacuazione di decine di civili dal sito: lo ha reso noto un funzionario ucraino, secondo quanto riporta l'Independent. Ukraina 24 su Telegram, citando testimoni oculari, riferisce che sono state udite a Odessa e a Kherson, nel sud dell'Ucraina.

Intanto, il premier israeliano Naftali Bennett ha definito "gravi" le affermazioni del ministro degli esteri russo Serghei Lavrov e ha chiesto che "si smetta immediatamente di ricorrere alla Shoah del popolo ebraico come strumento per polemiche politiche". "Come ho già detto in passato - ha proseguito Bennett - nessuna guerra dei nostri giorni è la Shoa ed è paragonabile ad essa". "Le parole del ministro non sono verità ed il loro obiettivo non è valido. Menzogne del genere hanno per obiettivo accusare gli ebrei stessi dei crimini terribili compiuti nei loro confronti nella Storia e quindi rimuovere la responsabilità dai loro persecutori".

"Che il presidente Volodymyr Zelensky sia ebreo non ha alcuni significato. Secondo me anche Hitler aveva origini ebraiche". Queste la parole di Lavrov, intervistato a Zona Bianca su Rete 4, alla domanda se non ritenga paradossale accusare il presidente ucraino di essere a capo di un Paese che, secondo le affermazioni di Mosca, deve essere "denazificato". Lavrov ha ribadito le accuse a Kiev di servirsi di forze "neonaziste" come il battaglione Azov. "Gente - ha affermato - che ha tatuata sulla pelle la svastica, che legge e approva il Mein Kampf".

Notizia di poco fa che il ministero degli Esteri israeliano ha convocato l'ambasciatore russo a Tel Aviv per "chiarimenti" dopo le "gravi" dichiarazioni del ministro Lavrov su Hitler ed il presidente Zelensky.

Intanto, il presidente della Commissione Intelligence della Camera degli Stati Uniti Adam Schiff ha dettagliato la discussione di circa tre ore che i membri della delegazione del Congresso a Kiev hanno avuto domenica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ha detto che pensa che "è solo questione di tempo" prima che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden visiti l'Ucraina.

"Devo pensare che una visita presidenziale sia qualcosa in esame, ma solo una questione di quanto presto sarà fattibile", ha detto Schiff alla CNN, precisando che la delegazione non ha discusso l'argomento durante la telefonata con Biden domenica.

Come scrive la CNN, la first lady Jill Biden si recherà in Romania e in Slovacchia questa settimana in segno di sostegno alle famiglie ucraine sfollate costrette a fuggire da spargimenti di sangue e violenze nel loro paese d'origine a seguito dell'invasione russa.

Sono 105.959 i profughi ucraini giunti fino a oggi in Italia: 54.909 donne, 13.738 uomini e 37.312 minori. Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna. L'incremento, rispetto a ieri, è di 542 ingressi nel territorio nazionale. Così il Viminale su twitter.