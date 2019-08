Mare Sicuro, 90 mila mq di spiagge liberate e 421 mila euro di sanzioni elevate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'operazione, quest'anno, ha già vistoi, grazie al dispiegamento di, con circa 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei dislocati lungo gli 8mila km di coste del Paese. In poco più di un mese, sonoeffettuati, oltre mille le persone soccorse eper illeciti amministrativi, tra i quali 497 per navigazione nelle acque riservate alla balneazione.Nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro si inserisce infatti, fortemente voluta dal, a tutela della sicurezza e della legalità e perdelle spiagge. Anche questa operazione ha ottenuto concreti risultati in appena due mesi: dal 1° giugno, data di inizio della stagione balneare, al 2 agosto, sono migliaia i controlli effettuati in tutta Italia,amministrative elevate ai trasgressori.Oltre, per un totale di circarestituiti alla collettività. L'occupazione abusiva, effettuata con attrezzature quali ombrelloni, lettini, gavitelli e altre strutture, infatti, non solo limita la libera fruizione degli spazi pubblici, ma genera anche unper gli occupanti ed un, senza considerare la concorrenza sleale verso tutti quei gestori che operano nel rispetto delle norme e che versano periodicamente i previsti canoni demaniali.Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo, ha ricordato che ogni anno d'estate sono circapresenti nei nostri mari". "Grazie alle donne e agli uomini delle Capitanerie di porto che anche quest'anno garantiscono legalità e sicurezza sulle nostre coste e nei nostri mari, arrivando anche a salvare oltre 1000 persone tra bagnanti e diportisti", commenta il Ministro Toninelli.