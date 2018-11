© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piccoli organismi marini originari delle Galapagos, ma anche mini crostacei giapponesi e plancton originario del sud-est asiatico. Sono alcune delle specie "aliene" individuate nelnell'ambito di un progetto di monitoraggio condotto da un team di ricercatori di, Università di Pavia e Smithsonian Environmental Research Center (SERC).Per individuare queste specie i ricercatori hanno posizionato 50 pannelli in PVC (14 x 14 cm) a 1 metro sotto il livello del mare per favorirne la colonizzazione da parte di organismi marini incrostanti. Dopo tre mesi i pannelli sono stati sottoposti ad analisi biologiche nel Centro Ricerche Ambiente Marino dell'ENEA di Santa Teresa sul golfo della Spezia."Ogni pannello è stato colonizzato da un'abbondante comunità di specie native e non, alcune ancora mai segnalate nel golfo della Spezia, come ad esempio la specie di briozoo Watersipora arcuata, proveniente dall'Oceano Pacifico", raccontadel Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia. "", aggiunge Marchini.Effettuati per la prima volta nel Mediterraneo su modelli ventennali statunitensi, questi test hanno permesso in tre mesi anche di acquisire informazioni sui "percorsi" di introduzione più seguiti dalle specie invasive e sui siti più suscettibili alle invasioni biologiche.Per caratterizzare con maggiore precisione i siti del golfo della Spezia più soggetti a rischio di "invasioni" biologiche, nei prossimi mesi i ricercatori eseguiranno ulteriori analisi sui campioni raccolti. I risultati, attesi per il 2019, costituiranno il primo passo per la creazione di una serie storica utile per la comprensione e lo studio di questi fenomeni nel Mediterraneo.