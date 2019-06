Marcolin sigla accordo per lancio occhiali a marchio Adidas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Le due società, la prima attiva nell'industria di articoli sportivi e la seconda nel campo eyewear, vedono concretizzarsi unae nella quale è previsto unMarcolin Group si occuperà del design, dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e della vendita diLa collezione Originals, dall'ispirazione Street Culture, sarà fedele al DNA del brand Adidas, rispettandone i valori di creatività e autenticità.Saranno utilizzatee leggerezza come caratteristiche prevalenti dei modelli eyewear Adidas Badge of Sport. Questi saranno progettati con lo scopo di offrire ungarantire una visione perfetta con un altissimo livello di protezione per gli occhi.ha affermato che "e degli accessori". "Questa partnership - ha spiegato - rappresenta un'ulteriore pietra miliare all'interno della nostra visione strategica. L'inserimento nel portfolio di un brand iconico come Adidas. L'accordo conferma la strategia mirata di Marcolin Group: legarsi a marchi moderni, globali e unici nella capacità di valorizzare il proprio DNA innovativo".