(Teleborsa) - Marcolin Group ed Emilio Pucci, hanno rinnovato l'accordo di licenza in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista a marchio Emilio Pucci.



La partnership è stata rinnovata per ulteriori 5 anni, fino al 31 dicembre 2024.





