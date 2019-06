Marco Patuano si dimette dal CdA di Atlantia e Autogrill

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -saluta, holding che controlla il gruppo tessile, le autostrade Atlantia e Autogrill, dopo essere stato nominato Amministratore Delegato da Gilberto Benetton, venuto a mancare ad ottobre scorso.L'ex AD di Telecom Italia ha detto addio ad Atlantia ed Autogrill. Il Consigliere non esecutivo di Atlantia S.p.A. e componente del Comitato per le Nomine, ha comunicato alla Società le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società con efficacia immediata.Stessa situazione in Autogrill. L'azienda di ristorazione per chi viaggia informa che Marco Patuano, amministratore non esecutivo, ha comunicato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia immediata, cessando contestualmente ogni altro incarico consiliare. Alla data di dimissione, Patuano non risulta detenere alcuna azione Atlantia e Autogrill S.p.A..