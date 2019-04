Rinnovata per sei mesi la cassa integrazione straordinaria per i 120 lavoratori delo stabilimento di Ferentino (Frosinone) della Marangoni spa. E' questo il risultato dell'incontro che si è svolto oggi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel corso della riunione l’azienda ha confermato la propria intenzione di revocare la procedura di licenziamento collettivo che aveva avviato l’8 gennaio 2019.

La Marangoni Spa e le organizzazioni sindacali si sono accordate per prorogare il periodo di CIGS per altri sei mesi, da oggi fino al prossimo 2 ottobre 2019. Come stabilito nel verbale di accordo,

l’azienda anticiperà il pagamento dell’ammortizzatore sociale alle normali scadenze di paga

. Gli attuali 120 lavoratori, tutti con contratto a tempo indeterminato, saranno sospesi fino a un massimo di zero ore e, in considerazione

delle esigenze connesse all’attività aziendale ed in base alla fungibilità dei profili professionali, si farà ricorso alla rotazione tra i lavoratori

.

Per quanto riguarda le misure di politiche attive, un accordo a parte è stato sottoscritto con la Regione Lazio. Un nuovo incontro, tra azienda e sindacati, si terrà entro il 30 giugno prossimo per fare il punto della situazione.

