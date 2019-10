Maps si rafforza nell'Healthcare e acquista nuovo brevetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - MAPS, che riguarda il sistema di annotazione ed espansione semantica di documenti clinici alla base delle soluzioni Clinika (VAP, QDNA, e VEPE) in uso presso le Aziende Sanitarie Locali clienti dal 2013.(ad es. presenza, assenza, probabilità; familiarità; temporalità, ..) o misure (ad es. temperatura, dimensioni) con le loro eventuali tendenze (ad es. in aumento, in diminuzione)."L'attestazione di questo brevetto certifica e tutela il carattere innovativo degli strumenti di analisi semantica del Gruppo e rafforza il nostro posizionamento strategico nella nicchia di mercato IT Healthcare. Clinika è la soluzione software sviluppata internamente che permette di migliorare la gestione delle informazioni e l'efficienza in ambito sanitario. La soluzione software è in grado di trattare dati non strutturati estraendo le informazioni cliniche più significative da grandi moli di dati contenute in testi narrativi e trasformandole in conoscenza facilmente fruibile a supporto delle decisioni strategiche. Clinika trova applicazione come strumento di valutazione dell'adeguatezza delle prescrizioni effettuate da professionisti di ambito sanitario. Attraverso i risultati forniti da Clinika, gli organi direttivi di una struttura sanitaria sono messi nelle condizioni di programmare un utilizzo efficiente delle proprie risorse e individuare aree critiche su cui sensibilizzare la comunità dei medici di medicina generale."