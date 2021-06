(Teleborsa) - Maps, PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation, si è aggiudicata, attraverso la controllata Artexe, in veste di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con TIM S.p.A. ed Engineering – Ingegneria Informatica, la gara indetta dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna relativa alla fornitura del sistema di gestione dell'accoglienza e delle attese dei pazienti nei pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna S. Orsola-Malpighi, Azienda USL di Bologna, nonché di quelli di pronto soccorso ed ambulatoriali dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

L'importo complessivo di aggiudicazione è pari a circa 369 mila euro, opzioni incluse, per una durata quinquennale, decorrente dalla data di collaudo positivo delle soluzioni installate.

La soluzione tecnica proposta da Artexe è basata sulla piattaforma proprietaria Mr-You Enterprise, soluzione phygital per la gestione dell'accoglienza specifica per il settore sanitario, composta da un software centralizzato web-oriented e touchpoint fisici quali totem intelligenti e monitor interconnessi. Saranno, altresì, garantiti, oltre alle funzioni di monitoraggio e alerting, un servizio di help desk di primo livello e un supporto tecnico applicativo di secondo livello.

(Foto: Gerd Altmann)