MAPS sale al 100% di Roialty

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - MAPS, PMI Innovativa attiva nel settore della digital transformation, ha portato la propria partecipazione nella società Roialty dal 46,10% al 100%.Roialty è una startup innovativa attiva nella realizzazione di prodotti per la digital loyalty per grandi imprese e Pubbliche Amministrazioni.Glisono i seguenti: profilazione arricchita dell'utente con dati esterni non strutturati (social media ma in prospettiva anche IoT e altri flussi personali); personalizzazione dinamica dell'esperienza utente basata su interessi e comportamenti; estensione digitale dell'esperienza per raggiungere tutti i touchpoint dell'utente (web, mobile, social media).L'operazione è avvenuta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione di MAPS e mediante sottoscrizione dell'approvato in data 31 maggio 2019 dall'assemblea di Royalty.Relativamente alla Governance,e saranno in capo ai manager espressi da MAPS tutte le deleghe strategiche e il controllo amministrativo della Società.