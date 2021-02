(Teleborsa) - MAPS, PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital transformation, prosegue nelle operazioni per portare a termine la fusione per incorporazione delle sue controllate Roialty e Memelabs. MAPS ha comunicato che, in data odierna, è stato iscritto presso il competente Registro delle Imprese il verbale della riunione del consiglio di amministrazione che ha approvato la fusione per incorporazione delle due società.



In data 28 gennaio per Roialty e29 gennaio per Memelabs, sono stati iscritti presso i competenti Registri delle Imprese i verbali delle rispettive assemblee straordinarie delle incorporande. Dalla data odierna decorrono pertanto i termini per l'eventuale opposizione da parte dei creditori sociali.



