(Teleborsa) - Maps, società attiva nel settore della digital transformation, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant sul listino AIM Italia.



Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 1,90 euro per azione.



L'inizio delle negoziazioni è atteso per domani, giovedì 7 Marzo 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA