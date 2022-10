MAPS perfeziona l'acquisizione del 51% di Energenius

Martedì 11 Ottobre 2022, 19:45







(Teleborsa) - MAPS, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha perfezionato l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Energenius, startup attiva nel mercato dell'efficienza energetica. Il closing si pone all'interno di un'operazione strutturata che porterà all'acquisizione del 100% del capitale sociale di Energenius, attraverso l'acquisizione anche della quota del 49% detenuta dai soci di minoranza.



Il deal era stato annunciato il 15 settembre 2022. La quota dei soci di maggioranza è stata acquistata a fronte del pagamento del prezzo di 842.635 euro per cassa.



Energenius ha registrato nel 2021 un valore della produzione pari a 1,21 milioni di euro, un EBITDA Adjusted pari a 268 migliaia di euro e un Indebitamento Finanziario Netto pari a 12 migliaia di euro. La società ha sviluppato GEM (Genius Energy Manager), piattaforma proprietaria di analisi avanzata e ottimizzazione (anche tramite modelli previsionali) dei consumi energetici, orientata ad aziende in particolare in ambito industriale e retail.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)